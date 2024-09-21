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Владелец «Нанта» отреагировал на информацию о желании Трента приобрести клуб

Владелец «Нанта» отреагировал на информацию о желании Трента приобрести клуб
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Владелец «Нанта» Вальдемар Кита прокомментировал информацию об интересе защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда к приобретению французского клуба.

«Это полная чушь. Кто это вообще придумал? Как можно ожидать, что серьёзный человек, который хочет купить клуб, будет действовать через журналиста? Трент Александер-Арнольд? Я даже не знаю, кто это! Я только что разговаривал со своим юристом и спросил: «Кто этот парень?»

Я никогда ни с кем не общался по видеосвязи, вообще никогда. Это бред. Когда я продавал свою компанию, никто не был в курсе, даже персонал. Вот как работает бизнес. А всё это делается для того, чтобы нанести ущерб, помешать. Это несерьёзно», – приводит слова Киты Ouest France.

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