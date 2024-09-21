Фабрицио Романо поделился инсайдом по будущему вингера «Челси» Михаила Мудрика

Вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик не покинет команду в ближайшее время, сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

По сведениям источника, ранее появившееся слухи об уходе украинца из клуба не являются правдой. Романо сообщает, что переговоров ни с одним клубом у футболиста нет, Мудрик не собирается уходить и намерен проявить себя. В клубе тоже надеются на то, что в ближайшее время Мудрик наберёт хорошую форму.

В сезоне-2024/2025 Мудрик провёл за «Челси» всего два матча. При этом в обеих встречах он выходил лишь на замену примерно на 30 минут игрового времени.

Михаил Мудрик перешёл в «Челси» из «Шахтёра» в январе 2023 года. Сумма трансфера составила € 70 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2031 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает украинского футболиста в € 35 млн.

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