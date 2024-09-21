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Тен Хаг рассказал, сколько игроков на каждую конкретную позицию должно быть в «МЮ»

Тен Хаг рассказал, сколько игроков на каждую конкретную позицию должно быть в «МЮ»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о важности комплектования состава с таким расчётом, чтобы каждую позицию могли полноценно закрыть как минимум два игрока.

«У вас не может быть состава с позициями, на которые у вас есть только по одному игроку, способному их закрыть. На каждой позиции нужно как минимум по два игрока, которые могут их закрыть. В некоторых случаях три футболиста на две позиции — это нормально, когда у вас есть очень мощный игрок», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

«МЮ» с 10 очками в четырёх матчах занимает в турнирной таблице АПЛ третье место.

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