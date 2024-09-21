Глава Ла Лиги сделал заявление по теме Винисиуса и его борьбе с расизмом

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о вингере «Реала» Винисиусе и его борьбе против расизма в Испании.

«Он правильно делает, что возглавляет борьбу против расизма. Винисиус говорит, что Испания не является расистской страной. Но он также сказал, что если случаи расизма будут продолжаться, то нельзя проводить чемпионат мира 2030 года. Вот с этим я точно не согласен.

Он лидер в борьбе с расизмом, хотя Испания и футбол не являются расистскими. В Валенсии уже есть прогресс. Теперь люди сами указывают на тех, кто совершает расистские жесты.

Мы следим за Винисиусом во всех матчах и подаём жалобы, когда его оскорбляют. Мы уже искоренили множество оскорблений с трибун. Нужно сделать футбол семейным и развлекательным», — приводит слова Тебаса AS.

Напомним, в текущем сезоне Винисиус заюил два гола в пяти матчах Примеры.

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