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«Ювентус» может приобрести одну из главных звёзд чемпионата Франции

«Ювентус» может приобрести одну из главных звёзд чемпионата Франции
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Туринский «Ювентус» следит за форвардом «Лилля» Джонатаном Дэвидом, сообщает Calciomercato.com.

За 24-летним канадским форвардом начали следить в конце летнего трансферного окна. Нападающий нравится главному тренеру туринской команды Тиаго Мотте и спортивному директору Кристиано Джунтоли.

Срок действующего соглашения игрока с французским клубом истекает летом 2025 года. Есть вероятность, что «старой синьоре» удастся договориться о трансфере 24-летнего игрока за € 15 млн в январе 2025-го. Также сообщается, что этот трансфер следует рассматривать отдельно от ситуации с возможной продажей форварда туринцев Душана Влаховича.

Джонатан Дэвид хочет получать в туринском клубе € 6 млн в год. Канадец выступает за «Лилль» с августа 2020 года. Он является самым дорогим трансфером в истории клуба и лучшим его бомбардиром в 21 веке (86 голов).

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