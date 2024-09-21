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Александр Соболев рассказал о своём нефутбольном хобби

Александр Соболев рассказал о своём нефутбольном хобби
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев ответил на вопрос о своём хобби, не связанном с футболом.

— Расскажите о своих нефутбольных увлечениях.
— Люблю рыбалку! Всегда с удовольствием беру удочку в руки. Уже знаю, кто ещё в «Зените» рыбак — ​Саша Анюков. Он меня позвал порыбачить как-нибудь вместе, надо будет попробовать, — приводит слова Соболева пресс-служба «Зенита».

27-летний нападающий Александр Соболев 30 августа подписал контракт с петербургским «Зенитом», перейдя к сине-бело-голубым из московского «Спартака». Соглашение игрока с клубом действует до июня 2027 года. В составе «Зенита» форвард сыграл в двух матчах во всех турнирах, отметившись одним результативным пасом.

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