Александр Соболев рассказал о своём нефутбольном хобби

Нападающий «Зенита» Александр Соболев ответил на вопрос о своём хобби, не связанном с футболом.

— Расскажите о своих нефутбольных увлечениях.

— Люблю рыбалку! Всегда с удовольствием беру удочку в руки. Уже знаю, кто ещё в «Зените» рыбак — ​Саша Анюков. Он меня позвал порыбачить как-нибудь вместе, надо будет попробовать, — приводит слова Соболева пресс-служба «Зенита».

27-летний нападающий Александр Соболев 30 августа подписал контракт с петербургским «Зенитом», перейдя к сине-бело-голубым из московского «Спартака». Соглашение игрока с клубом действует до июня 2027 года. В составе «Зенита» форвард сыграл в двух матчах во всех турнирах, отметившись одним результативным пасом.