Артём Довбик обратился к фанатам «Ромы» из-за сложного положения клуба

Двое летних новичков «Ромы» Артём Довбик и Энцо Ле Фе 19 сентября поужинали с группой болельщиков римского клуба. После мероприятия оба игрока выступили с речью перед фанатами.

«Я рад видеть вас здесь и благодарю вас за поддержку. Сейчас нелёгкий момент для клуба, и я надеюсь хорошо проводить время вместе с вами», – сказал Довбик.

«Я попробую на итальянском… Если мы выигрываем в воскресенье...», – начал Ле Фе, но его перебили болельщики, которые кричали: «Без «если мы выиграем», — приводит слова игроков и фанатов Forza Roma.

22 сентября римляне сыграют против «Удинезе» Это будет первый матч нового тренера команды Ивана Юрича.

После 4-х туров «Рома» занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А. Недавно клуб уволил с поста главного тренера Даниэле Де Росси.

В текущем сезоне на счету Довбика один гол в четырёх матчах за клуб.

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