Дибала опубликовал эмоциональный пост на почве увольнения Де Росси из «Ромы»

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала отреагировал на отставку итальянского специалиста Даниэле Де Росси с поста главного тренера римской команды.

«Тренер, было не так много месяцев, но этого было достаточно, чтобы Вы передали нам многое на спортивном и человеческом уровне. Спасибо Вам за всё и желаю всего наилучшего в будущем», — написал Дибала в соцсетях.

Напомним, 41-летний специалист занял должность главного тренера «Ромы» 16 января 2024 года, сменив на этом посту португальского наставника Жозе Моуринью. Контракт Де Росси с командой был рассчитан до лета 2027 года. «Рома» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2024/2025 с тремя очками.

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