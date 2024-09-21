Полузащитник «Шахтёра» Судаков рассказал о предложениях от «Ювентуса» и «Милана»

Атакующий полузащитник «Шахтёра» Георгий Судаков рассказал, был ли к нему интерес от клубов Серии А.

— Правда ли, что на вас претендовали «Юве» и «Милан»?

— Да, я получал такие предложения, но они были отклонены «Шахтёром».

— Это золотой период для украинского футбола: вы, Мудрик в «Челси», Довбик в «Роме», Зинченко в «Арсенале».

— Я думаю, что ключевыми являются характер, привычка упорно работать и идти к своей цели, не жалея себя. Сегодня молодые футболисты идут к своей цели ещё более отчаянно, они отказываются от детства ради шанса стать футболистом, — сказал Судаков в интервью газете La Repubblica.

Ранее сообщалось, что «Шахтёр» просит за трансфер полузащитника Георгия Судакова € 55-60 млн.

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