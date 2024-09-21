В ЭСК поддержали решение Казарцева не засчитать гол Роналдо в матче «Краснодар» — «Ростов»

Официальный сайт Российского футбольного союза опубликовал решения Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС по спорным эпизодам матчей 8-го тура РПЛ, связанным с судейством.

ЭСК поддержала решение главного рефери встречи «Краснодар» — «Ростов» (2:0) Василия Казарцева не засчитывать гол бразильского вингера гостей Роналдо, забитый на 29-й минуте игры.

«Судья правильно не засчитал взятие ворот команды «Краснодар» на 29-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что атакующий игрок команды «Ростов» №40 Илья Вахания совершил толчок в спину игрока обороняющейся команды «Краснодар» №11 Батчи, повлиявший на возможность защитника сыграть в мяч. Ввиду того, что игрок атаки своими действиями получил незаслуженное преимущество от этого толчка в виде беспрепятственной игры в мяч головой, комиссия единогласно поддерживает решение судьи назначить штрафной удар в пользу обороны, не дожидаясь завершения атакующей фазы команды «Ростов» в данном игровом эпизоде», — гласит текст решения ЭСК.

На 29-й минуте матча 8-го тура РПЛ «Краснодар» — «Ростов» (2:0) при счёте 1:0 в пользу «быков» вингер гостей Роналдо отправил мяч в сетку ворот чёрно-зелёных ударом из штрафной, получив пас в виде скидки головой от защитника Ильи Вахании. Вахания выполнил скидку, выиграв верховую борьбу у вингера «Краснодара» Жоау Батчи, при этом оба игрока устояли на ногах. Главный рефери Василий Казарцев не засчитал гол, усмотрев фол Вахании в эпизоде борьбы с Батчи.