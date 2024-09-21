Стало известно имя возможного сменщика Хаби Алонсо в случае его ухода из «Байера»

«Байер» попытается подписать главного тренера «Кастильи» Рауля, если Хаби Алонсо покинет команду, пишет Madrid Xtra со ссылкой на Sport Bild.

Леверкузенцы готовятся к возможному уходу 42-летнего Алонсо летом 2025 года, и Рауль является одним из имён в списке кандидатов клуба. Напомним, ранее была информация, что «Реал» постарается подписать контракт с Хаби Алонсо следующим летом.

Рауль закончил карьеру в 2015 году, с тех пор работал главным тренером разных молодёжных команд «Реала», а с июля 2019-го возглавляет «Кастилью».

На данный момент «Байер» идёт пятым в Бундеслиге. В прошлом сезоне клуб выиграл чемпионат и Кубок Германии.

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