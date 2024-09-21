Глава Ла Лиги высказал мнение, что «Барселона» участвовала в коррупции

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением по делу испанского судьи Хосе Марии Энрикеса Негрейры.

«Когда я узнал это, то, как юрист, прежде всего подумал, что с точки зрения спортивных мероприятий срок давности истёк. Такова реальность. Это не значит, что мы не расследуем данное дело. Мы подали жалобу в прокуратуру, потому что, по нашему мнению, эти вопросы нуждаются в скорейшем прояснении.

По моему личному мнению, и я чётко заявляю об этом, до сих пор не было доказано, что эти деньги попадали к арбитрам, и я считаю, что это и не будет доказано, поскольку всё было не совсем так. «Барселона» платила Негрейре, как она сообщает, за его отчёты, но думаю, что это тоже не так. Я считаю, что она платила скорее потому, что верила: он может повлиять на назначение судей. Это спортивная коррупция, но не уровень подкупа судей — это не будет доказано.

Очевидно, что они поступали неправильно, и я думаю, что «Барселону» накажут, но не так жёстко, как пишут в Мадриде», — приводит слова Тебаса The Wild Project.

Напомним, в начале минувшего августа мадридский клуб попросил продлить расследование по делу Негрейры до марта 2025 года. Ранее, в мае, с руководства сине-гранатовых сняли обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Также «сливочные» и Ла Лига выступали против удовлетворения апелляций, подаваемых «Барселоной» в ходе разбирательства.

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