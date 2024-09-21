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Первый тренер Матвея Сафонова высказался о его возможном уходе из «ПСЖ» в аренду

Первый тренер Матвея Сафонова высказался о его возможном уходе из «ПСЖ» в аренду
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Алексей Чистяков, первый тренер голкипера «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова, ответил на вопрос, стоит ли голкиперу перейти в аренду в другой клуб для получения игровой практики.

«В более слабый клуб нет смысла переходить, потому что «Краснодар» уже пониже уровнем, чем ведущие команды во Франции. Смысл ему переходить в более слабые команды, чтобы только против сильных показывать, на что он способен?

Это — палка о двух концах. Я думаю, что всё равно лучше тренироваться и быть готовым помочь сильной команде. Когда ты с сильными игроками тренируешься, то, естественно, у тебя и рост быстрее и качественнее», — сказал Алексей Чистяков в эфире спортивного радио «Движение».

Напомним, Cафонов дебютировал за «ПСЖ» в матче ЛЧ с «Жироной» (1:0).

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