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Доннарумма продолжает залечивать травму, Матвей Сафонов может сыграть за «ПСЖ» в Лиге 1

Доннарумма продолжает залечивать травму, Матвей Сафонов может сыграть за «ПСЖ» в Лиге 1
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25-летний итальянский голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма продолжает залечивать травму, сообщает официальный сайт французского клуба в преддверии выездного матча 5-го тура Лиги 1 с «Реймсом». Ранее стало известно, что вратарь парижан и сборной Италии испытывает мышечный дискомфорт в правом бедре, из-за чего пропустил домашний матч 1-го тура Лиги чемпионов с «Жироной» (1:0).

Франция — Лига 1 . 5-й тур
21 сентября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реймс
Реймс
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Таким образом, в воротах «ПСЖ» в матче с «Реймсом» с высокой вероятностью сыграет 25-летний российский вратарь Матвей Сафонов, который ранее дебютировал за парижан с «Жироной» и не пропустил ни одного гола, выполнив один сейв.

Матч «Реймс» — «ПСЖ» может стать дебютным для Сафонова в чемпионате Франции.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
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