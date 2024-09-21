Абаскаль уволен из «Гранады», вероятный дебют Сафонова в Лиге 1. Главное к утру

«Гранада» сообщила о расторжении контракта с главным тренером Гильермо Абаскалем, ранее работавшим в «Спартаке», российский голкипер Матвей Сафонов, вероятнее всего, снова сыграет в основе «ПСЖ» в сегодняшнем матче Лиги 1 с «Реймсом», Александр Овечкин впервые в карьере не попал в топ-50 лучших игроков НХЛ по версии TSN. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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