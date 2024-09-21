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21 сентября главные новости спорта, футбол, теннис, хоккей

Абаскаль уволен из «Гранады», вероятный дебют Сафонова в Лиге 1. Главное к утру
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«Гранада» сообщила о расторжении контракта с главным тренером Гильермо Абаскалем, ранее работавшим в «Спартаке», российский голкипер Матвей Сафонов, вероятнее всего, снова сыграет в основе «ПСЖ» в сегодняшнем матче Лиги 1 с «Реймсом», Александр Овечкин впервые в карьере не попал в топ-50 лучших игроков НХЛ по версии TSN. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Гранада» объявила об увольнении бывшего главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.
  2. Доннарумма продолжает залечивать травму, Матвей Сафонов может сыграть за «ПСЖ» в Лиге 1.
  3. Александр Овечкин впервые в карьере не попал в топ-50 лучших игроков НХЛ по версии TSN.
  4. «Юта» объявила о подписании долгосрочного контракта с нападающим Диланом Гюнтером.
  5. Фриц и Шелтон обыграли Алькараса и Зверева в парном матче на Кубке Лэйвера.
  6. «Ницца» разгромила «Сент-Этьен» со счётом 8:0 в матче Лиги 1.
  7. В «Зените» прокомментировали слова Максима Глушенкова о сборной России.
  8. Полина Кудерметова проиграла Хаддад-Майе в четвертьфинале турнира WTA-500 в Сеуле.
  9. 52-летний Ягр забросил первую шайбу в 37-м сезоне своей профессиональной карьеры.
  10. Семак отреагировал на критику болельщиков «Зенита» в отношении Соболева.
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