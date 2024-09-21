Вальверде назвал игрока, без которого «Реал» не обыграл бы «Ливерпуль» в финале ЛЧ — 2022
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Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде поделился мнениям о победе над «Штутгартом» в 1-м туре Лиги чемпионов — 3:1.
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 1
Штутгарт
Штутгарт, Германия
1:0 Мбаппе – 46' 1:1 Ундав – 68' 2:1 Рюдигер – 83' 3:1 Эндрик – 90+5'
«Мы очень страдали. Казалось, это должна была быть лёгкая игра, но если бы не Куртуа… Если бы Тибо не был в воротах, мы бы не выиграли тот финал Лиги чемпионов в Париже», — приводит слова Вальверде Marca.
В финале Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Реал» победил «Ливерпуль» — 1:0. Куртуа стал лучшим игроком матча.
Напомним, в игре со «Штутгартом» в составе мадридцев забили Килиан Мбаппе, Антонио Рюдигер и Эндрик. Гости ответили точным ударом Дениза Ундава.
Куртуа вернулся к тренировкам после тяжёлой травмы:
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