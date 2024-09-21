Флик впервые проявил недовольство на посту тренера «Барселоны» — Football Espana
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик впервые не справился с эмоциями, находясь на этой должности, после поражения в минувшем матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Монако» (1:2). Об этом сообщает Football Espana со ссылкой на журналиста Портера де Нуньеса.
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
19 сентября 2024, четверг. 22:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Аклиуш – 16' 1:1 Ямаль – 28' 2:1 Иленикена – 71'
Удаления: нет / Гарсия – 10'
По информации источника, Флик выразил недовольство в связи с тем, что изначально служба по связям с прессой сине-гранатовых сообщила ему о необходимости участия в двух флэш-интервью после игры с монегасками. Однако только после того, как немецкий специалист завершил их, выяснилось, что ему нужно появиться ещё на двух послематчевых интервью. Тренер «Барселоны» высказал своё недовольство службе по связям с прессой.
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