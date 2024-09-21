Чемпионат России по футболу: расписание 9-го тура РПЛ сезона-2024/2025
Сегодня, 21 сентября, матчем «Акрон» — «Краснодар» стартует 9-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих матчей.
21 сентября, суббота:
- 14:00 мск. «Акрон» — «Краснодар»;
- 16:30 мск. «Зенит» — «Факел»;
- 19:00 мск. «Рубин» — ЦСКА.
22 сентября, воскресенье:
- 14:15 мск. «Химки» — «Оренбург»;
- 16:30 мск. «Ростов» — «Динамо» Махачкала;
- 16:30 мск. «Спартак» — «Динамо» Москва;
- 19:00 мск. «Пари Нижний Новгород» — «Локомотив».
23 сентября, понедельник:
- 18:30 мск. «Ахмат» — «Крылья Советов».
После восьми туров РПЛ первое место занимает «Зенит», набравший 20 очков. На второй строчке располагается «Краснодар» с 18 очками. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» (18).
Самые титулованные футбольные клубы России:
Комментарии