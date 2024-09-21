Чемпионат России по футболу: расписание 9-го тура РПЛ сезона-2024/2025

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Сегодня, 21 сентября, матчем «Акрон» — «Краснодар» стартует 9-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих матчей.

21 сентября, суббота:

14:00 мск. «Акрон» — «Краснодар»;

16:30 мск. «Зенит» — «Факел»;

19:00 мск. «Рубин» — ЦСКА.

22 сентября, воскресенье:

14:15 мск. «Химки» — «Оренбург»;

16:30 мск. «Ростов» — «Динамо» Махачкала;

16:30 мск. «Спартак» — «Динамо» Москва;

19:00 мск. «Пари Нижний Новгород» — «Локомотив».

23 сентября, понедельник:

18:30 мск. «Ахмат» — «Крылья Советов».

После восьми туров РПЛ первое место занимает «Зенит», набравший 20 очков. На второй строчке располагается «Краснодар» с 18 очками. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» (18).

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