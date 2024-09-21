Расписание матчей Первой лиги 21 сентября

Сегодня, 21 сентября, пройдут очередные матчи 11-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию полное расписание указанного дня.

21 сентября, суббота:

10:00 мск. «Енисей» — «СКА-Хабаровск»;

11:30 мск. «Тюмень» — «Родина»;

15:00 мск. «Сокол» — «Сочи»;

15:00 мск. «Шинник» — «Торпедо»;

17:30 мск. «КАМАЗ» — «Урал»;

18:00 мск. «Нефтехимик» — «Алания»;

21:15 мск. «Балтика» — «Арсенал».

Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает тульский «Арсенал», заработавший 22 очка в 10 играх. На второй строчке расположилось московское «Торпедо», набравшее 20 очков после 10 встреч турнира. Замыкает тройку лидеров «Урал», который заработал 18 очков в 10 матчах.