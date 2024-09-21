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Экс-тренер Сафонова рассказал, за счёт чего можно вытеснить из основы «ПСЖ» Доннарумму

Экс-тренер Сафонова рассказал, за счёт чего можно вытеснить из основы «ПСЖ» Доннарумму
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Первый тренер голкипера «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова Алексей Чистяков назвал навыки российского вратаря, которые способны помочь ему выиграть конкуренцию за место в основном составе парижан у итальянца Джанлуиджи Доннаруммы.

«Он очень стрессоустойчивый. Это одно из основных преимуществ перед Доннаруммой. Сафонов быстр, у него реакция на уровне, и быстрая оценка ситуации — его конёк. Есть все шансы, чтобы заиграть в основном составе — если даже не на весь сезон, то хоть на половину игр. А вот на следующий сезон, думаю, у Матвея будут все шансы доказать, что он лучше», — сказал Чистяков в эфире спортивного радио «Движение».

18 сентября Матвей Сафонов дебютировал за «ПСЖ» в домашнем матче 1-го тура Лиги чемпионов с «Жироной» (1:0), Доннарумма пропустил игру из-за травмы.

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