Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 5-го тура АПЛ сезона-2024/2025

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Сегодня, 21 сентября, матчем «Вест Хэм Юнайтед» — «Челси» стартует 5-й тур английской Премьер-лиги. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

21 сентября, суббота:

14:30 мск. «Вест Хэм Юнайтед» — «Челси»;

17:00 мск. «Тоттенхэм» — «Брентфорд»;

17:00 мск. «Саутгемптон» — «Ипсвич Таун»;

17:00 мск. «Лестер Сити» — «Эвертон»;

17:00 мск. «Ливерпуль» — «Борнмут»;

17:00 мск. «Фулхэм» — «Ньюкасл Юнайтед»;

17:00 мск. «Астон Вилла» — «Вулверхэмптон»;

19:30 мск. «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед».

22 сентября, воскресенье:

16:00 мск. «Брайтон» — «Ноттингем Форест»;

18:30 мск. «Манчестер Сити» — «Арсенал».

После трёх туров английской Премьер-лиги первое место с 12 очками занимает «Манчестер Сити». На второй строчке расположился «Арсенал» (10). Замыкает тройку лидеров «Ньюкасл», заработавший 10 очков.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: