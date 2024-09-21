Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 5-го тура АПЛ сезона-2024/2025
Сегодня, 21 сентября, матчем «Вест Хэм Юнайтед» — «Челси» стартует 5-й тур английской Премьер-лиги. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.
21 сентября, суббота:
- 14:30 мск. «Вест Хэм Юнайтед» — «Челси»;
- 17:00 мск. «Тоттенхэм» — «Брентфорд»;
- 17:00 мск. «Саутгемптон» — «Ипсвич Таун»;
- 17:00 мск. «Лестер Сити» — «Эвертон»;
- 17:00 мск. «Ливерпуль» — «Борнмут»;
- 17:00 мск. «Фулхэм» — «Ньюкасл Юнайтед»;
- 17:00 мск. «Астон Вилла» — «Вулверхэмптон»;
- 19:30 мск. «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед».
22 сентября, воскресенье:
- 16:00 мск. «Брайтон» — «Ноттингем Форест»;
- 18:30 мск. «Манчестер Сити» — «Арсенал».
После трёх туров английской Премьер-лиги первое место с 12 очками занимает «Манчестер Сити». На второй строчке расположился «Арсенал» (10). Замыкает тройку лидеров «Ньюкасл», заработавший 10 очков.
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