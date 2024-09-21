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«Реал» намерен подписать Александер-Арнольда, несмотря на продление Карвахаля — Моретто

«Реал» намерен подписать Александер-Арнольда, несмотря на продление Карвахаля — Моретто
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Мадридский «Реал» по-прежнему заинтересован в подписании 25-летнего правого защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда летом 2025 года, когда у него закончится контракт с мерсисайдцами. Об этом сообщает Football Espana со ссылкой на Маттео Моретто.

По информации источника, «сливочные» также намерены пролонгировать трудовое соглашение с 32-летним правым защитником Даниэлем Карвахалем, заканчивающееся грядущим летом. Несмотря на это, «Королевский клуб» не готов упустить возможность бесплатно подписать контракт с Александер-Арнольдом.

В нынешнем сезоне англичанин принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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