Тренер «Челси» Мареска: владельцы ни разу не говорили мне, что мы должны быть в топ-4

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказал мнение по поводу развития команды, а также рассказал об отношении руководства к результативности игроков.

«С тех пор как я впервые встретился с владельцами и директорами, они ни разу не говорили мне финишировать в четвёрке лучших. У нас очень хороший состав, но я также сказал, что за последние два года мы финишировали на 12-м и шестом местах. Улучшение не происходит автоматически. Вам нужен прогресс», — цитирует Мареску на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) итальянский спортивный журналист Фабрицио Романо.

Напомним, после второго тура регулярных игр «Челси» занимает восьмое место в турнирной таблице. На первом месте — «Манчестер», на втором — «Арсенал», на третьем — «Ньюкасл».