Бабушка Ямаля заявила, что семья футболиста получает угрозы

Бабушка 17-летнего крайнего нападающего «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля сообщила о поступающих угрозах в адрес семьи футболиста. Об этом пишет Sport.es.

По версии бабушки Ямаля, многие люди проявляют зависть по отношению к их семье. Женщина рассказала, что получала угрозы от неизвестных людей.

Напомним, за пару дней до начала нынешнего сезона несколько мужчин нанесли ножевое ранение Муниру Назрауи, отцу Ямаля, в результате чего тот был госпитализирован.

В нынешнем сезоне Ламин Ямаль принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 120 млн.

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