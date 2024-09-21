Юрий Жирков: не удивлюсь, если Сафонов станет первым номером в «ПСЖ»

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков оценил шансы российского вратаря Матвея Сафонова стать основным голкипером «ПСЖ».

«Я смотрел обзор всех матчей Лиги чемпионов и видел игру Сафонова за «ПСЖ». Поздравляю его с «сухарём»! Думаю, у Матвея хорошие шансы заиграть там. Поэтому не удивлюсь, если он станет первым номером в «ПСЖ», все данные для этого есть», — сказал Жирков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Сафонов перешёл во французский клуб минувшим летом из «Краснодара». Вратарь дебютировал в составе «ПСЖ» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Жироной» (1:0).

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