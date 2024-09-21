Тренер «Акрона» Тедеев: будет приятно обыграть «Краснодар» первыми в этом сезоне РПЛ

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев признался, что ему будет приятно нанести «Краснодару» первое поражение в нынешнем сезоне РПЛ.

«Мотивация побеждать есть всегда. Я не слежу за командой «Краснодара», первое или не первое поражение. В моей ситуации главное, чтобы мои игроки подошли к игре в оптимальном состоянии. Но будет, конечно, приятно, если мы обыграем «Краснодар» первыми в нынешнем сезоне РПЛ», — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».

«Акрон» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала восемь очков за восемь матчей в текущем сезоне чемпионата страны. «Краснодар» после аналогичного количества игр заработал 18 очков и располагается на второй строчке.