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Тренер «Акрона» Тедеев: будет приятно обыграть «Краснодар» первыми в этом сезоне РПЛ

Тренер «Акрона» Тедеев: будет приятно обыграть «Краснодар» первыми в этом сезоне РПЛ
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Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев признался, что ему будет приятно нанести «Краснодару» первое поражение в нынешнем сезоне РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2024, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мотивация побеждать есть всегда. Я не слежу за командой «Краснодара», первое или не первое поражение. В моей ситуации главное, чтобы мои игроки подошли к игре в оптимальном состоянии. Но будет, конечно, приятно, если мы обыграем «Краснодар» первыми в нынешнем сезоне РПЛ», — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».

«Акрон» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала восемь очков за восемь матчей в текущем сезоне чемпионата страны. «Краснодар» после аналогичного количества игр заработал 18 очков и располагается на второй строчке.

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