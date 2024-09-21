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«Зенит» — «Факел»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Зенит» — «Факел»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 21 сентября, состоится матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и воронежский «Факел». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Факел
Воронеж
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 20 очков за восемь матчей. «Факел» заработал пять очков и располагается на 15-й строчке.

В первом круге минувшего сезона РПЛ сине-бело-голубые обыграли воронежский клуб со счётом 2:0. Во втором круге команды сыграли вничью со счётом 1:1.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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