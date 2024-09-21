Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Зенит» — «Факел»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 21 сентября, состоится матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и воронежский «Факел». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 20 очков за восемь матчей. «Факел» заработал пять очков и располагается на 15-й строчке.

В первом круге минувшего сезона РПЛ сине-бело-голубые обыграли воронежский клуб со счётом 2:0. Во втором круге команды сыграли вничью со счётом 1:1.

Самые титулованные футбольные клубы России: