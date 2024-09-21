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Гвардиола оценил состояние травмированного Де Брёйне в преддверии матча с «Арсеналом»

Гвардиола оценил состояние травмированного Де Брёйне в преддверии матча с «Арсеналом»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии атакующего полузащитника Кевина Де Брёйне, получившего травму в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Интером» (0:0) в преддверии грядущей игры 5-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом», которая состоится в воскресенье, 22 сентября.

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Он чувствует себя немного лучше… Завтра мы проведём тренировку и посмотрим. Он может быть задействован», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «горожан» в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Де Брёйне принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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