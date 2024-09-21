«Рубин» — ЦСКА: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 21 сентября, состоится матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся казанский «Рубин» и московский ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 10 очков за восемь матчей. ЦСКА заработал 13 очков и располагается на шестой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 20 очков за восемь игр.

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