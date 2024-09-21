Слот высказался о прогрессе Райана Гравенберха

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказал мнение о прогрессе в игре полузащитника клуба Райана Гравенберха.

«Теперь вы видите Райана, который полон уверенности. Обычно это приходит с хорошими выступлениями, доверием к товарищам по команде и осознанием того, что ты можешь сделать, что должен на этом уровне», — приводит слова Слота в социальной сети X (бывший Twitter) итальянский спортивный журналист Фабрицио Романо.

Слот назначен новым главным тренером клуба в мае 2024 года. Ранее данный пост занимал Юрген Клопп, который в конце января объявил об уходе из «Ливерпуля». Также весной стало известно, что Гравенберх не собирается покидать «Ливерпуль». Он аргументировал это тем, что хочет проявить себя под руководством нового тренера.