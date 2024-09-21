Широков: плохо, что Глушенков так сказал о сборной России. Зачем мы ему деньги платим?

Бывший футболист сборной России Роман Широков отреагировал на слова нападающего «Зенита» Максима Глушенкова про национальную команду.

«Очень плохо, что Глушенков сказал так про сборную. Национальная команда — это вершина того, что есть в российском футболе. Если нет мотивации играть за неё, зачем вообще тогда играть в футбол? Можно закончить. Он не себя представляет, а страну. Если нет чувства патриотизма, то, может, вообще не надо играть в российском чемпионате? Пусть едет куда-нибудь. Зачем мы ему деньги платим? Не знаю, что он хотел этим сказать, но так нельзя», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.