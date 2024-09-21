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Широков: плохо, что Глушенков так сказал о сборной России. Зачем мы ему деньги платим?

Широков: плохо, что Глушенков так сказал о сборной России. Зачем мы ему деньги платим?
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Бывший футболист сборной России Роман Широков отреагировал на слова нападающего «Зенита» Максима Глушенкова про национальную команду.

«Очень плохо, что Глушенков сказал так про сборную. Национальная команда — это вершина того, что есть в российском футболе. Если нет мотивации играть за неё, зачем вообще тогда играть в футбол? Можно закончить. Он не себя представляет, а страну. Если нет чувства патриотизма, то, может, вообще не надо играть в российском чемпионате? Пусть едет куда-нибудь. Зачем мы ему деньги платим? Не знаю, что он хотел этим сказать, но так нельзя», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

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