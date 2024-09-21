«Акрон» — «Краснодар»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 14:00 мск

Сегодня, 21 сентября, в матче 9-го тура РПЛ «Акрон» будет принимать «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Напомним, «Акрон» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала восемь очков за восемь матчей в текущем сезоне чемпионата страны. «Краснодар» после аналогичного количества игр заработал 18 очков и располагается на второй строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 20 очков за восемь встреч.