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«Акрон» — «Краснодар»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 14:00 мск

«Акрон» — «Краснодар»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 14:00 мск
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Сегодня, 21 сентября, в матче 9-го тура РПЛ «Акрон» будет принимать «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2024, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, «Акрон» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала восемь очков за восемь матчей в текущем сезоне чемпионата страны. «Краснодар» после аналогичного количества игр заработал 18 очков и располагается на второй строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 20 очков за восемь встреч.

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