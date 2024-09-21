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Расписание матчей РПЛ 21 сентября

Расписание матчей РПЛ 21 сентября
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Сегодня, 21 сентября, в 9-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоятся три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих игр.

21 сентября, суббота:

  • 14:00 мск. «Акрон» — «Краснодар»;
  • 16:30 мск. «Зенит» — «Факел»;
  • 19:00 мск. «Рубин» — ЦСКА.

После восьми туров РПЛ первое место занимает «Зенит», набравший 20 очков. На второй строчке располагается «Краснодар» с 18 очками. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» (18).

На момент выхода новости последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Ахмат», набравший пять очков в восьми встречах.

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