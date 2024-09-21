Генич высказался о возможном проведении матча сборной России и команды Медиалиги

Известный спортивный комментатор Константин Генич высказался об инициативе проведения товарищеского матча сборной России и команды Медиалиги.

«Это было бы шоу, очень много болельщиков. Даже если бы не пошли те, кто ненавидит медиафутбол, пришли бы те, кто его любит, — дети бы всё заполонили. Заполнили бы трибуны. С точки зрения развлечения, в какой-то паузе было бы прикольно. С огромным количеством конкурсов, фишек для болельщиков — это было бы замечательно. Но серьёзно к этому относиться я бы точно не стал.

В умах тех, кто не любит Медиалигу, такой матч — опуститься на самое дно. Сборная России сыграет со сборной Медиалиги… Вы что, с ума сошли? Играйте против второй сборной, против второго состава «Краснодара»… РФС здесь больше за репутационный момент может переживать. А для Медиалиги это круто показать, что мы доросли до такого уровня», — приводит слова Генича «РБ Спорт».