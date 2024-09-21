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В «Реале» опасаются, что могут проиграть конкуренцию за подписание Дэвиса — Relevo

В «Реале» опасаются, что могут проиграть конкуренцию за подписание Дэвиса — Relevo
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В мадридском «Реале» намерены предпринять все необходимые меры, чтобы подписать контракт с 23-летним левым защитником Альфонсо Дэвисом, соглашение которого с «Баварией» заканчивается летом 2025 года. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, при заключении сделки с Дэвисом руководство «сливочных» будет опираться на опыт с сорвавшимся подписанием центрального защитника Лени Йоро, которое мадридский клуб вёл на протяжении долгого времени, однако футболист принял решение перейти в «Манчестер Юнайтед», предложивший более выгодные финансовые условия.

Подчёркивается, что сам футболист принял окончательное решение не продлевать контракт с мюнхенским клубом и положительно смотрит на то, чтобы присоединиться к «Реалу». Однако клубы из чемпионата Англии готовы сделать Дэвису солидное предложение.

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