Гладилин: в увольнении Абаскаля из «Гранады» нет ничего удивительного — чудес не бывает

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением об увольнении Гильермо Абаскаля с поста наставника «Гранады».

«Абаскаль даже в Сегунде, зная испанский менталитет, язык, ничего не смог сделать. Гильермо — слабый специалист, это сразу было видно, когда он пришёл в «Спартак». Большой вопрос, как он сюда попал. В его отставке из «Гранады» ничего удивительного нет, чудес в футболе не бывает.

Специалист должен разбираться в этом деле. Абаскалю надо пойти помогать хорошему специалисту, перенять класс. Например, Моуринью, который не играл в футбол, но он сильный менеджер, прошёл теоретическую школу у Робсона. А Абаскаль начал руководить, ни у кого не учившись. Это его ошибка. Слуцкий тоже не играл нигде, но он это освоил», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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