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Тен Хаг: Рашфорд взял ситуацию под контроль. Маркус знает, как наладить карьеру

Тен Хаг: Рашфорд взял ситуацию под контроль. Маркус знает, как наладить карьеру
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о результативности нападающего Маркуса Рашфорда в клубе.

«Маркус Рашфорд знает, как дать отпор, когда случаются неудачи, как наладить свою карьеру и выступления. Он взял ситуацию под контроль, и теперь он на пути к возвращению. Маркус начал сезон очень хорошо, теперь ему нужно продолжать и прогрессировать. Он классный игрок», — приводит слова тен Хага Sky Sports Football.

Напомним, прошлый сезон вингер провёл безрезультативно и имел некоторые разногласия с главным тренером «красных дьяволов». Однако сейчас ситуация изменилась, Рашфорд восстанавливается и приводит себя в лучшую форму. Действующий договор нападающего рассчитан до лета 2028 года.

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