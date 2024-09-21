«Челси» готов заплатить € 60 млн за трансфер Кунде из «Барселоны» — Sport.es

«Челси» рассматривает вариант с покупкой 25-летнего правого защитника «Барселоны» Жюля Кунде в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, лондонский клуб готов предложить сине-гранатовым сумму в € 60 млн. При этом подчёркивается, что сам футболист хочет продолжить карьеру в «Барселоне».

В нынешнем сезоне Кунде принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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