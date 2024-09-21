Жирков: не надо всерьёз воспринимать слова Глушенкова — не думаю, что он обижен на Карпина

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков высказался о словах нападающего «Зенита» Максима Глушенкова про национальную команду.

«У Глушенкова травма, поэтому, думаю, он сказал это на эмоциях. Мне кажется, это не стоит воспринимать всерьёз. Возможно, Максим увидел, что нашей команде не удалось провести второй матч на минувших сборах, и это вылилось в подобные слова. Всё-таки очень обидно пролететь столько километров и в итоге сыграть только один матч. Не думаю, что Глушенков обижен на Карпина. Но, конечно, любой игрок будет недоволен, если его не вызывают в сборную», — сказал Жирков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Ранее Максим Глушенков намекнул на то, что не видит смысла в товарищеских матчах сборной России по футболу.