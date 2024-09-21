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Аршавин выбрал тренеров советской школы в РПЛ

Аршавин выбрал тренеров советской школы в РПЛ
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Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о тренерах советской школы в РПЛ. Ранее Аршавин принял участие в Матче Лиги легенд, в котором сыграли ветераны «Зенита» и ЦСКА. Встреча была посвящена памяти Павла Садырина, который приводил к чемпионству оба клуба.

— То, что почтили память великого тренера, который имеет отношение к двум великим клубам, — это здорово. Моя ассоциация с Садыриным — это тренер, который выиграл с «Зенитом» чемпионат СССР в 1984-м. Это была золотая команда. Как её ещё назвать?

— Павел Садырин, Юрий Морозов, у которого вы играли в «Зените», — тренеры, вышедшие из страны, которой больше нет. И такого типа тренеров тоже не осталось?
— Осинькин. Мне кажется, он советской школы тренер.

— Да, но он не такой жёсткий, как Садырин или Морозов.
— Тогда назову Ташуева, — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

Игорь Осинькин возглавляет «Крылья Советов». Сергей Ташуев является главным тренером «Ахмата».

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