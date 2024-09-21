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Смольников: я — болельщик «Зенита», надеюсь, в год 100-летия клуб станет чемпионом

Смольников: я — болельщик «Зенита», надеюсь, в год 100-летия клуб станет чемпионом
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Бывший защитник «Зенита» Игорь Смольников выразил надежду, что санкт-петербургский клуб станет чемпионом России по итогам нынешнего сезона.

«Слежу за РПЛ, но не могу давать полную оценку, потому что не так досконально смотрю игры. «Зенит» в прошлом сезоне стал чемпионом абсолютно заслуженно. Надеюсь, в год 100-летия он повторит это достижение. Я — болельщик «Зенита», в любом случае всегда поддерживаю команду и переживаю за неё. Провёл там большую часть своей карьеры и за всё благодарен клубу», — сказал Смольников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

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