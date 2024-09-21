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«Манчестер Юнайтед» активизировал интерес к хавбеку «Аталанты» Эдерсону — TNT Sports

«Манчестер Юнайтед» активизировал интерес к хавбеку «Аталанты» Эдерсону — TNT Sports
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«Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к 25-летнему центральному полузащитнику «Аталанты» Эдерсону Лоренсо. Об этом сообщает TNT Sports Brasil.

По информации источника, «красным дьяволам» придётся заплатить порядка € 50-60 млн за переход бразильского футболиста. Английский клуб рассматривает вариант с подписанием Эдерсона в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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