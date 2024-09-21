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Новичок «Спартака» Абена назвал лидеров раздевалки красно-белых

Новичок «Спартака» Абена назвал лидеров раздевалки красно-белых
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Защитник «Спартака» Миенти Абена поделился мнением об атмосфере в раздевалке красно-белых.

«Очень хорошая атмосфера в раздевалке! У нас отличный командный дух, тренер работает над его сохранением. Я вижу правильную ментальность у фанатов, это важнейшая вещь.

Кто лидер раздевалки? У нас есть капитан — Роман Зобнин. Кроме него, у нас есть игроки, которые могут что-то сказать, такие как Бабич, Шамар. Для меня важно, что такие игроки есть в раздевалке. Каждый что-то может сказать — это то, что нужно мне», — приводит слова Абены «Советский спорт».

Абена перешёл в «Спартак» из «Ференцвароша» нынешним летом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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