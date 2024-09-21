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Мареска рассказал, как Мудрик может улучшить свои футбольные качества

Мареска рассказал, как Мудрик может улучшить свои футбольные качества
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска ответил на вопрос, как крайнему нападающему «синих» Михаилу Мудрику повысить уровень своего футбольного мастерства без постоянной игровой практики. В нынешнем сезоне 23-летний вингер провёл на поле 225 минут во всех турнирах.

«На тренировках. Тренировки — единственный способ сделать футболистов лучше.

Каждый день мы стараемся развивать всех игроков. Некоторые из них проводят дополнительную тренировку. Миша [Мудрик] — один из таких футболистов. На текущий момент он не играет, но это не значит, что не будет выходить на поле в будущем», — приводит слова Марески Football.London.

Действующее трудовое соглашение Мудрика с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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