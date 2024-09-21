Мареска рассказал, как Мудрик может улучшить свои футбольные качества

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска ответил на вопрос, как крайнему нападающему «синих» Михаилу Мудрику повысить уровень своего футбольного мастерства без постоянной игровой практики. В нынешнем сезоне 23-летний вингер провёл на поле 225 минут во всех турнирах.

«На тренировках. Тренировки — единственный способ сделать футболистов лучше.

Каждый день мы стараемся развивать всех игроков. Некоторые из них проводят дополнительную тренировку. Миша [Мудрик] — один из таких футболистов. На текущий момент он не играет, но это не значит, что не будет выходить на поле в будущем», — приводит слова Марески Football.London.

Действующее трудовое соглашение Мудрика с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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