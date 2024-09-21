Тер Штеген закрыл комментарии в соцсети из-за критики после матча с «Монако»
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Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген закрыл комментарии под последней публикацией в своём аккаунте в социальной сети из-за обрушившейся на него критики после матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Монако», в котором сине-гранатовые проиграли со счётом 1:2.
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
19 сентября 2024, четверг. 22:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Аклиуш – 16' 1:1 Ямаль – 28' 2:1 Иленикена – 71'
Удаления: нет / Гарсия – 10'
В матче с французским клубом немецкий вратарь сделал рискованную передачу на полузащитника Эрика Гарсию, которая была перехвачена футболистом соперника рядом со штрафной площадью сине-гранатовых, в результате чего Гарсия допустил нарушение правил, за которым последовало его удаление с поля.
В следующем туре Лиги чемпионов «Барселона» встретится с «Янг Бойз». Матч состоится 1 октября.
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