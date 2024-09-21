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Новичок «Спартака» рассказал, что его удивило в России

Новичок «Спартака» рассказал, что его удивило в России
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Новичок «Спартака» Миенти Абена ответил на вопрос о странностях, которые он нашёл в России.

«Удивило гостеприимство каждого, я этого не ожидал. Пришёл сюда, и каждый был рад меня видеть. Это что-то особенное, я это почувствовал сразу, как только приехал сюда. Был очень рад, когда снова вернулся сюда из национальной команды. Россия — прекрасная страна, тут всё круто», — приводит слова Абены «Советский спорт».

Абена перешёл в «Спартак» из «Ференцвароша» нынешним летом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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