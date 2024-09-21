Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Реймс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тен Хаг указал на важность дисциплины, говоря о Маркусе Рашфорде

Тен Хаг указал на важность дисциплины, говоря о Маркусе Рашфорде
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о важности дисциплины в команде, а также о нападающем Маркусе Рашфорде.

«Вы не достигните нужного уровня, если не будете вести хорошую и дисциплинированную жизнь за пределами Каррингтона. Я думаю, он всегда это знал. Каждый игрок полнимает, что если у тебя неправильный образ жизни, ты не сможешь выступать в той лиге, в которой нам приходится играть», — приводит слова тен Хага Sky Sports Football.

Напомним, после неудачного прошлого сезона Рашфорд набирает форму в новом. В последних двух играх вингер забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Материалы по теме
Тен Хаг: Рашфорд взял ситуацию под контроль. Маркус знает, как наладить карьеру
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android