Тен Хаг указал на важность дисциплины, говоря о Маркусе Рашфорде

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о важности дисциплины в команде, а также о нападающем Маркусе Рашфорде.

«Вы не достигните нужного уровня, если не будете вести хорошую и дисциплинированную жизнь за пределами Каррингтона. Я думаю, он всегда это знал. Каждый игрок полнимает, что если у тебя неправильный образ жизни, ты не сможешь выступать в той лиге, в которой нам приходится играть», — приводит слова тен Хага Sky Sports Football.

Напомним, после неудачного прошлого сезона Рашфорд набирает форму в новом. В последних двух играх вингер забил три гола и отдал одну результативную передачу.