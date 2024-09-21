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«СКА-Хабаровск» ушёл от поражения на 90+4-й минуте матча Первой лиги с «Енисеем»

«СКА-Хабаровск» ушёл от поражения на 90+4-й минуте матча Первой лиги с «Енисеем»
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Завершился матч 11-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались красноярский «Енисей» и «СКА-Хабаровск». Игра проходила на стадионе «Центральный имени Ленинского комсомола» в Красноярске. В качестве главного арбитра выступил Константин Аверьянов. Матч закончился со счётом 2:2.

Россия — Мелбет Первая лига . 11-й тур
21 сентября 2024, суббота. 10:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
2 : 2
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 Савельев – 16'     1:1 Гонгадзе – 45+1'     2:1 Ломакин – 68'     2:2 Быков – 90+4'    

На 16-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «Енисея» Максим Савельев. На 45+1-й минуте нападающий «СКА-Хабаровск» Георгий Гонгадзе восстановил равновесие. На 68-й минуте полузащитник Александр Ломакин вывел хозяев вперёд. На 90+4-й минуте защитник гостей Артём Быков забил гол, позволивший «СКА-Хабаровск» уйти от поражения в матче.

«СКА-Хабаровск» занимает 12-е место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 12 очков за 11 матчей. «Енисей» заработал 13 очков и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится тульский «Арсенал», у которого 22 очка за 10 игр.

Календарь Первой лиги
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