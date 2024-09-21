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Роман Широков оценил шансы Сафонова стать первым номером в «ПСЖ»

Роман Широков оценил шансы Сафонова стать первым номером в «ПСЖ»
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Бывший футболист сборной России Роман Широков оценил шансы вратаря Матвея Сафонова стать первым номером в «ПСЖ».

«Не следил за дебютом Сафонова за «ПСЖ», но знаю, что он сыграл «на ноль». Молодец! Можно только поздравить. Если продолжит в том же духе, может, его вообще не будут менять. Тогда он вытеснит Доннарумму. Думаю, что ему по силам. Всё зависит от него, но немного удачи тоже нужно», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Напомним, в летнее трансферное окно голкипер сборной России Матвей Сафонов подписал контракт на пять лет, став самым дорогим голкипером, которого «ПСЖ» купил за всю свою историю. Трансфер оценивается в € 20 млн.

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