Роман Широков оценил шансы Сафонова стать первым номером в «ПСЖ»

Бывший футболист сборной России Роман Широков оценил шансы вратаря Матвея Сафонова стать первым номером в «ПСЖ».

«Не следил за дебютом Сафонова за «ПСЖ», но знаю, что он сыграл «на ноль». Молодец! Можно только поздравить. Если продолжит в том же духе, может, его вообще не будут менять. Тогда он вытеснит Доннарумму. Думаю, что ему по силам. Всё зависит от него, но немного удачи тоже нужно», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Напомним, в летнее трансферное окно голкипер сборной России Матвей Сафонов подписал контракт на пять лет, став самым дорогим голкипером, которого «ПСЖ» купил за всю свою историю. Трансфер оценивается в € 20 млн.