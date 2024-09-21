В «Атланте» считают, что Миранчук не заметил отсутствия флага России в оформлении состава

В пресс-службе «Атланты» ответили на вопрос, как полузащитник команды Алексей Миранчук отреагировал на отсутствие флага России в оформлении состава, который был опубликован на странице американского клуба в соцсети.

Напомним, российский футболист принял участие в трёх матчах «Атланты» в стартовом составе, при этом в двух случаях Миранчук был единственным игроком команды, рядом с именем которого не был указан национальный флаг.

«Честно говоря, мы не уверены, как он отреагировал. Алексей не говорил с нами об этом. Так что, насколько мы знаем, он ничего не заметил. Он был сосредоточен на акклиматизации в команде. Но ни Алексей, ни его адвокаты не просили одинакового оформления в стартовом составе команды. Алексей сосредоточен на футболе, а не на наших социальных сетях. Он стал отличным дополнением к команде», — сказали в пресс-службе «Атланты» ТАСС.

«Атланта» объявила о переходе Миранчука 30 июля. За американскую команду россиянин провёл четыре матча, в которых отметился одним забитым голом. Контрактное соглашение 28-летнего игрока с клубом из США рассчитано до 2027 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 10 млн. Ранее Алексей Миранчук выступал за итальянские «Аталанту», «Торино» и московский «Локомотив».

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